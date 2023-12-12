У Франції заарештували автора роману «99 франків» Фредеріка Беґбедера

Наприкінці дня письменника звільнили з-під варти.

Джерело фото: AFP / Alain Jocard

У Франції у місті По о 9 ранку заарештували письменника Фредеріка Беґбедера в рамках попереднього розслідування про зґвалтування.

Як повідомляє французька радіостанція France Bleu, письменника взяли під варту на кілька годин.

За даними ЗМІ, минулого літа дівчина подала заяву на письменника. Вона стверджує, що нібито мала інтимний зв’язок з Беґбедером: перший за згодою, другий — без.

Наприкінці дня письменника звільнили з-під варти. Триває попереднє розслідування.

Фредерік Беґбедер написав роман «99 франків», який у 2000 році став лідером продажів у Франції. У 2009 році письменник був удостоєний премії «Ренодо» за книгу «Французький роман».

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