Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єврокомісія вирішила створити Реєстр прозорості організацій, щоб «вивести на світло» прихований вплив іноземних лобістів на політику у країнах ЄС

81% респондентів нещодавнього опитування ЄС погоджуються, що іноземне втручання в наші демократичні системи є серйозною проблемою, і настав час «вивести на світло» прихований іноземний вплив - Єврокомісія.

Спочатку кордон, потім – допомога Україні, - республіканці у Конгресі продовжують наполягати на своєму після зустрічі з Володимиром Зеленським

Без змін у прикордонній політиці в рамках додаткового пакету фінансової підтримки не буде, заявили лідер меншості в Сенаті Мітч МакКоннелл та спікер Палати представників Майк Джонсон.

МВФ чекає, що Україна відбере суддів окремого Адмінсуду для справ проти НАБУ, НАЗК і Нацбанку за участі міжнародних експертів за зразком ВАКС

Відібрати суддів для окремого адмінсуду у справах проти НАБУ, НАЗК і Нацбанку за тими ж процедурами, що й для Антикорсуду – за участі міжнародних експертів, - нові вимоги від МВФ.

Україна має прийняти закон про раціоналізацію розгляду справ Антикорсудом до березня 2024 року, - МВФ

Для ВАКС скасують правило про розгляд справ у колегіях з трьох суддів, бо збільшується кількість нерозглянутих справ.

Хто отримає посади в господарських судах від Закарпаття до Запоріжжя: список переможців конкурсу

ВККС затвердила рейтинг переможців конкурсу на 30 вакантних посад суддів місцевих господарських судів.

  1. У світі

У Франції заарештували автора роману «99 франків» Фредеріка Беґбедера

20:32, 12 грудня 2023
Наприкінці дня письменника звільнили з-під варти.
У Франції заарештували автора роману «99 франків» Фредеріка Беґбедера
Джерело фото: AFP / Alain Jocard
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У Франції у місті По о 9 ранку заарештували письменника Фредеріка Беґбедера в рамках попереднього розслідування про зґвалтування.

Як повідомляє французька радіостанція France Bleu, письменника взяли під варту на кілька годин.

За даними ЗМІ, минулого літа дівчина подала заяву на письменника. Вона стверджує, що нібито мала інтимний зв’язок з Беґбедером: перший за згодою, другий — без.  

Наприкінці дня письменника звільнили з-під варти. Триває попереднє розслідування.

Фредерік Беґбедер написав роман «99 франків», який у 2000 році став лідером продажів у Франції. У 2009 році письменник був удостоєний премії «Ренодо» за книгу «Французький роман».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді