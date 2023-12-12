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Сначала граница, потом – помощь Украине, - республиканцы в Конгрессе продолжают настаивать на своем после встречи с Владимиром Зеленским

19:51, 12 декабря 2023
Без изменений в пограничной политике в рамках дополнительного пакета финансовой поддержки не будет, заявили лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл и спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
Сначала граница, потом – помощь Украине, - республиканцы в Конгрессе продолжают настаивать на своем после встречи с Владимиром Зеленским
Источник фото: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images
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В своем выступлении после почти 90-минутной встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл повторил лидеру большинства Чаку Шумеру необходимость срочного финансирования Украины, но все же настаивал на том, чтобы это было частью более крупного пакета, который включает в себя изменения в политике безопасности границ. МакКоннелл сказал, что он «будет работать, чтобы добиться этого столько, сколько потребуется». 

«Я был стойким сторонником борьбы Украины за возвращение своей земли, освобождение своего народа и восстановления ее суверенитета с самого начала российского вторжения, еще в 2014 году», — цитирует его CNN. «Дело наших украинских друзей справедливо, и если Запад продолжит поддерживать их, они смогут победить».

Но МакКоннелл твердо заявил, что без изменений в пограничной политике в рамках дополнительного пакета финансовой поддержки не будет. 

«Мы знаем, что наша граница, как и границы Украины, Израиля и Тайваня, должна быть неприкосновенной. Вот почему вот уже несколько месяцев мы поддерживаем дополнительные меры по всем четырем наиболее острым проблемам национальной безопасности, с которыми мы сталкиваемся», — сказал он.

«Моя поддержка Украины и Израиля очень надежна. Я привержен подготовке вооруженных сил США к сдерживанию и защите от китайской агрессии. Я полон решимости взять под контроль кризис национальной безопасности на южной границе, и я буду работать над этим столько, сколько потребуется», — сказал он.

В свою очередь, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что во вторник у него была «хорошая» встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, но он остался тверд в своей позиции, согласно которой США сначала необходимо заняться проблемой границы, прежде чем продвигаться по законопроекту о помощи.

«С самого начала, когда мне вручили молоток, нам нужна была ясность в отношении того, что мы делаем в Украине и как мы будем осуществлять надлежащий надзор за расходованием драгоценных долларов налогоплательщиков, и нам были нужны преобразующие изменения на границе. Пока мы не получили ни того, ни другого», — сказал Джонсон, назвав границу «абсолютной катастрофой», цитирует его CNN.

«Первое условие любого пакета дополнительных расходов на национальную безопасность касается в первую очередь нашей собственной национальной безопасности», добавил он.

Джонсон настаивал на том, что Белый дом не смог сформулировать четкую стратегию, которая поможет Украине победить. 

Автор: Наталя Мамченко 

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