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Еврокомиссия решила создать Реестр прозрачности организаций, чтобы «вывести на свет» скрытое влияние иностранных лоббистов на политику в странах ЕС

81% респондентов недавнего опроса ЕС соглашаются, что иностранное вмешательство в наши демократические системы является серьезной проблемой, и пора «вывести на свет» скрытое иностранное влияние - Еврокомиссия.

Сначала граница, потом – помощь Украине, - республиканцы в Конгрессе продолжают настаивать на своем после встречи с Владимиром Зеленским

Без изменений в пограничной политике в рамках дополнительного пакета финансовой поддержки не будет, заявили лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл и спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

МВФ ожидает, что Украина отберет судей отдельного Админсуда для дел против НАБУ, НАПК и Нацбанка с участием международных экспертов по образцу ВАКС

Отобрать судей для отдельного админсуда по делам против НАБУ, НАПК и Нацбанка по тем же процедурам, что и для Антикорсуда – при участии международных экспертов, - новые требования от МВФ.

Украина должна принять закон о рационализации рассмотрения дел Антикорсудом до марта 2024 года, - МВФ

Для ВАКС отменят правило о рассмотрении дел в коллегиях из трех судей, поскольку увеличивается количество нерассмотренных дел.

Кто получит должности в хозяйственных судах от Закарпатья до Запорожья: список победителей конкурса

ВККС утвердила рейтинг победителей конкурса на 30 вакантных должностей судей местных хозяйственных судов.

  1. В Украине

lifecell предупредил о возможных сложностях с пополнением счета и работой приложения

19:57, 12 декабря 2023
В то же время, мобильный оператор фиксирует существенное увеличение количества обращений на каналы коммуникации.
lifecell предупредил о возможных сложностях с пополнением счета и работой приложения
Изображение: freepik.com
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Мобильный оператор lifecell предупредил о возможных сложностях с пополнением счета, активацией новых абонентов, сайтом или приложением.

Также там отметили, что существенно увеличилось количество обращений в колл-центр, социальные сети и через другие каналы коммуникации, поэтому некоторым абонентам приходится ждать на ответ немного дольше.

В то же время в lifecell подчеркнули, что работа сети стабильна.

Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар». Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.

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