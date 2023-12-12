lifecell предупредил о возможных сложностях с пополнением счета и работой приложения

В то же время, мобильный оператор фиксирует существенное увеличение количества обращений на каналы коммуникации.

Изображение: freepik.com

Мобильный оператор lifecell предупредил о возможных сложностях с пополнением счета, активацией новых абонентов, сайтом или приложением.

Также там отметили, что существенно увеличилось количество обращений в колл-центр, социальные сети и через другие каналы коммуникации, поэтому некоторым абонентам приходится ждать на ответ немного дольше.

В то же время в lifecell подчеркнули, что работа сети стабильна.

Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар». Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.

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