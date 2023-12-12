Движение Подольско-Воскресенским мостом планируют запустить летом 2024 года – Кличко

Сейчас по нему двигается только автобус №111 и спецтранспорт.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Уже летом 2024 года столичные власти планируют запустить движение транспорта по Подольско-Воскресенскому мосту. Об этом в эфире телеканала «Киев-24» сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Подольско-Воскресенский мостовой переход. Пандемия отсрочила движение транспорта, сдачу этого объекта. Мы его еще не сдали, но тем не менее уже запустили движение транспорта. Это первый шаг. Следующий шаг мы планируем летом следующего года запустить уже его», — рассказал Кличко.

Сейчас только общественный транспорт по маршруту №111 от станции метро «Площадь Украинских Героев» до станции метро «Левобережная» курсирует по мостовому переходу.

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