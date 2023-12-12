Еврокомиссия решила создать Реестр прозрачности организаций, чтобы «вывести на свет» скрытое влияние иностранных лоббистов на политику в странах ЕС

81% респондентов недавнего опроса ЕС соглашаются, что иностранное вмешательство в наши демократические системы является серьезной проблемой, и пора «вывести на свет» скрытое иностранное влияние - Еврокомиссия.

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Иностранное вмешательство в демократические системы ЕС является серьезной проблемой. Об этом отмечает Европейская комиссия, которая 12 декабря одобрила соответствующий пакет мер «О защите демократии» накануне выборов в Европарламент 2024 года.

«Центральным элементом этого пакета является законодательное предложение, которое усилит прозрачность и демократическую подотчетность деятельности по представительству интересов от имени третьих стран, направленной на влияние на политику, принятие решений и демократическое пространство», - отметили в ЕК.

Целью этого пакета является «преодоление угрозы иностранного вмешательства для большей прозрачности».

В частности, Еврокомиссия предложила новые меры для того, чтобы «обеспечить прозрачность представительства иностранных интересов, стремящихся повлиять на процесс принятия решений в ЕС путем установления общих стандартов подотчетности и Реестра прозрачности для организаций, осуществляющих деятельность по представительству интересов от имени третьей страны».

Так, в ЕС растет обеспокоенность, что «открытость европейских обществ может быть использована иностранными правительствами». «Недавний опрос Евробарометра показывает, что 81% европейцев считают, что иностранное вмешательство в наши демократические системы является серьезной проблемой, которую нужно решить. Пора «вывести на свет» скрытое иностранное влияние», - отмечается на сайте Еврокомиссии.

А именно, недавнее исследование Евробарометра, опубликованное 6 декабря, показывает, что главная обеспокоенность граждан ЕС в контексте выборов в Европе связана с тем, что люди принимают решение о голосовании на основе дезинформации (78%), идут манипуляции выборами через кибератаки (72% ), иностранные государства тайно влияют на выборы (70%) и т. д.

«ЕС открыт для мира и активно сотрудничает с партнерами по всему миру. Если правительства третьих стран используют деятельность по представительству интересов для продвижения своих целей и влияния на демократические процессы в ЕС, это должно быть прозрачным. Сегодняшнее предложение относительно согласованных правил имеет целью обеспечить общий высокий уровень прозрачности и демократической подотчетности в ЕС по отношению к лоббистским кампаниям, а также подобной деятельности, осуществляемой организациями от имени правительства третьей страны», - отмечает ЕК.

Предусматриваются следующие требования по прозрачности:

Регистрация в Реестре прозрачности: субъекты, осуществляющие деятельность по представительству интересов от имени третьей страны, должны будут зарегистрироваться в реестре прозрачности . Государствам-членам будет предложено создать или адаптировать существующие национальные реестры для этой цели.

. Государствам-членам будет предложено создать или адаптировать существующие национальные реестры для этой цели. Общественный доступ: ключевые элементы данных о такой деятельности из представительства интересов будут общедоступны, что обеспечивает прозрачность и демократическую подотчетность. Это касается, например, ежегодных полученных сумм от соответствующих третьих стран и основных целей деятельности.

Хранение записей: субъекты, осуществляющие деятельность по представительству интересов от имени третьей страны, будут обязаны хранить записи ключевой информации или материалов, связанных с деятельностью по представительству интересов, в течение четырех лет после окончания этой деятельности.

Предложение включает пропорциональные правила и гарантии, чтобы избежать злоупотребления регистрационными требованиями для ограничения основных прав, таких как свобода выражения мнений или объединения, или необоснованное ограничение гражданского пространства.

«Этим предложением Комиссия стремится внести свой вклад в установление стандартов не только в ЕС, но и в глобальном масштабе относительно того, как противостоять иностранному влиянию упорядоченным и пропорциональным способом, полностью уважая основные права», добавили в Еврокомиссии.

Автор: Наталя Мамченко

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