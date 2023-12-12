Єврокомісія вирішила створити Реєстр прозорості організацій, щоб «вивести на світло» прихований вплив іноземних лобістів на політику у країнах ЄС

81% респондентів нещодавнього опитування ЄС погоджуються, що іноземне втручання в наші демократичні системи є серйозною проблемою, і настав час «вивести на світло» прихований іноземний вплив - Єврокомісія.

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Іноземне втручання в демократичні системи ЄС є серйозною проблемою. Про це зазначає Європейська комісія, яка 12 грудня схвалила відповідний пакет заходів «Щодо захисту демократії» напередодні виборів до Європарламенту 2024 року.

«Центральним елементом цього пакету є законодавча пропозиція, яка посилить прозорість і демократичну підзвітність діяльності з представництва інтересів від імені третіх країн, яка спрямована на вплив на політику, прийняття рішень і демократичний простір», - зауважили у ЄК.

Метою цього пакету є подолання загрози іноземного втручання задля більшої прозорості.

Зокрема, Єврокомісія запропонувала нові заходи для того, аби «забезпечити прозорість представництва іноземних інтересів, які прагнуть вплинути на процес прийняття рішень в ЄС, шляхом встановлення загальних стандартів підзвітності та Реєстру прозорості для організацій, які здійснюють діяльність з представництва інтересів від імені третьої країни».

Так, в ЄС зростає занепокоєння, що «відкритість європейських суспільств може бути використана іноземними урядами». «Недавнє опитування Євробарометра показує, що 81% європейців вважають, що іноземне втручання в наші демократичні системи є серйозною проблемою, яку необхідно вирішити. Настав час «вивести на світло» прихований іноземний вплив», - зазначається на сайті Єврокомісії.

А саме, нещодавнє дослідження Євробарометра, опубліковане 6 грудня, показує, що головне занепокоєння громадян ЄС у контексті виборів у Європі пов’язане з тим, що люди приймають рішення про голосування на основі дезінформації (78%), йдуть маніпуляції виборами через кібератаки (72% ), іноземні країни таємно впливають на вибори (70%) тощо.

«ЄС відкритий для світу та активно співпрацює з партнерами по всьому світу. Якщо уряди третіх країн використовують діяльність із представництва інтересів для просування своїх цілей і впливу на демократичні процеси в ЄС, це має бути прозорим. Сьогоднішня пропозиція щодо узгоджених правил має на меті забезпечити загальний високий рівень прозорості та демократичної підзвітності в ЄС щодо лобістських кампаній, а також подібної діяльності, що здійснюється організаціями від імені уряду третьої країни», - зауважує ЄК.

Передбачаються такі вимоги щодо прозорості:

Реєстрація в Реєстрі прозорості: суб’єкти, які здійснюють діяльність із представництва інтересів від імені третьої країни, повинні будуть зареєструватися в реєстрі прозорості . Державам-членам буде запропоновано створити або адаптувати існуючі національні реєстри для цієї мети.

Громадський доступ: ключові елементи даних про таку діяльність із представництва інтересів будуть загальнодоступними, що забезпечує прозорість і демократичну підзвітність. Це стосується, наприклад, щорічних отриманих сум від відповідних третіх країн та основних цілей діяльності .

Зберігання записів: суб’єкти, які здійснюють діяльність з представництва інтересів від імені третьої країни, будуть зобов’язані зберігати записи ключової інформації або матеріалів, пов’язаних із діяльністю з представництва інтересів, протягом чотирьох років після закінчення цієї діяльності.

Пропозиція включає пропорційні правила та гарантії, щоб уникнути зловживання реєстраційними вимогами для обмеження основних прав, таких як свобода вираження поглядів чи об’єднання, або необґрунтованого обмеження громадянського простору.

«Цією пропозицією Комісія прагне зробити свій внесок у встановлення стандартів не лише в ЄС, але й у глобальному масштабі щодо того, як протистояти іноземному впливу впорядкованим і пропорційним способом, повністю поважаючи основні права», додали в Єврокомісії.

Автор: Наталя Мамченко

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