Рух Подільсько-Воскресенським мостом планують запустити влітку 2024 року – Кличко

Зараз по ньому рухається лише автобус №111 та спецтранспорт.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Вже влітку 2024 року столична влада планує запустити рух транспорту по Подільсько-Воскресенському мосту. Про це в інтерв’ю журналістам телеканалу «Київ-24» повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Пандемія відтермінувала рух транспорту, здачу цього об'єкта. Ми його ще не здали, але, тим не менш, уже запустили рух транспорту. Це перший крок. Наступний крок ми плануємо влітку наступного року запустити вже його», — розповів Кличко.

Зараз тільки громадський транспорт за маршрутом №111 від станції метро «Площа Українських Героїв» до станції метро «Лівобережна» курсує мостовим переходом

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