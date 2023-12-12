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В «Киевстаре» массовый сбой произошел из-за хакерской атаки на ядро сети

12:26, 12 декабря 2023
Специалисты работают, чтобы снова вернуть связь своим абонентам.
В «Киевстаре» массовый сбой произошел из-за хакерской атаки на ядро сети
Фото: 24tv.ua
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Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора Киевстар стала хакерская атака на ядро сети. Об этом сообщила пресс-служба в комментарии Суспільному.

Оператор привлек правоохранителей и специальные госслужбы для фиксации обстоятельств и последствий вмешательства в работу. На сегодня известно, что персональные данные абонентов не скомпрометированы, специалисты работают над устранением неисправностей.

В пресс-службе компании также опровергли информацию о якобы обысках в компании, о которых сообщал ряд Telegram-каналов. Также информацию об обысках отрицает Нацполиция и наши источники в СБУ.

Из-за этого сбоя украинцы не могут перейти на других операторов.

Нацроуминг не работает из-за того, что сеть «Киевстара» не может передать информацию о своих абонентах другим операторам в результате сбоя. Поэтому все инструкции, обнародованные ранее, к сожалению, недействительны.

В Минцифры отметили, что это временная проблема, над которой активно работают все специалисты компании «Киевстар», чтобы снова вернуть связь своим абонентам. В ближайшее время они возобновят оказание услуг.

«После решения текущей проблемы мы обсудим со всеми мобильными операторами, как можно дальше уберечься от аналогичных ситуаций и оградить пользователей от неожиданных проблем со связью», - добавили в министерстве.

Ранее мы писали, что сбой Киевстара повлияет на работу некоторых терминалов и банкоматов ПриватБанка.

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