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В судах Львовской области заработала проверка цифровых документов через Дію, фото

12:10, 12 декабря 2023
Львовщина стала первой областью Украины, где массово в судах реализуется Служебный аккаунт Дії.
В судах Львовской области заработала проверка цифровых документов через Дію, фото
Фото: sso.court.gov.ua
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На контрольно-пропускных пунктах судов Львовской области заработала проверка цифровых документов через приложение Дія. Об этом сообщил официальный сайт Службы судебной охраны.

Львовщина – первая область Украины, где массово в судах реализуется Служебный аккаунт Дії.

Служебный аккаунт – это специальная версия Дії для авторизации под именем компании или учреждения, позволяющей проверять цифровые документы граждан.

Как это работает?

Сотрудник ТУ ССО заходит в служебный аккаунт, считав специальный QR-код. После этого в приложении откроется сканер, наводящий на QR-код цифрового документа гражданина. Таким образом работник получит статус проверяемого документа. Если осветится «Документ найден» — он действителен; если «Документ не найден» – это подделка.

«Мы благодарны за мощную работу всей команды ТУ ГСА во Львовской области, ТУ Службы судебной охраны во Львовской области, ведь это только первый этап цифровизации процессов работы в судах Львовщины, в следующем году будем совместно работать над введением работы по цифровым документам непосредственно в судебном заседании», – отметил заместитель начальника Львовской ОВА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Александр Кулепин.

Как установить Служебный аккаунт?

На портале Дія выберите услугу Служебный аккаунт – кликните Получить QR-код – авторизуйтесь по электронной подписи руководителя учреждения или ФЛП – заполните анкету.

«Внедрение цифровых инструментов в судебную систему Львовской области повышает эффективность, обеспечивает безопасность и делает юстицию более доступной для граждан. Такой шаг способствует современной трансформации правосудия, делая Львовщину лидером в цифровом развитии», – отметил начальник управления по цифровому развитию Максим Столярчук.

Фото: sso.court.gov.ua

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