В судах Львівщини запрацювала перевірка цифрових документів через Дію, фото

Львівщина стала першою областю України, де масово в судах реалізовується Службовий акаунт Дія.

Фото: sso.court.gov.ua

На контрольно-пропускних пунктах судів Львівщини запрацювала перевірка цифрових документів через застосунок Дія. Про це повідомив офіційний сайт Служби судової охорони.

Зазначається, що Львівщина – перша область України, де масово в судах реалізовується Службовий акаунт Дія.

Службовий акаунт – це спеціальна версія Дії для авторизації під іменем компанії або установи, яка дозволяє перевіряти цифрові документи громадян.

Як це працює?

Працівник ТУ ССО заходить в службовий акаунт, зчитавши спеціальний QR-код. Після цього в застосунку відкриється сканер, який наводять на QR-код цифрового документа громадянина. Таким чином працівник отримає статус документа, який перевіряється. Якщо висвітлиться «Документ знайдено» — він є дійсним; якщо «Документ не знайдено» — це підробка.

«Ми вдячні за потужну роботу всієї команди ТУ ДСА у Львівській області, ТУ Служби судової охорони у Львівській області, адже це лише перший етап цифровізації процесів роботи в судах Львівщини, в наступному році спільно будемо працювати над запровадженням роботи з цифрових документів безпосередньо в судовому засіданні», – зазначив заступник начальника Львівської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Олександр Кулепін.

Як установі впровадити Службовий акаунт?

На порталі Дія виберіть послугу Службовий акаунт - клікніть Отримати QR-код - авторизуйтесь за електронним підписом керівника установи або ФОП - заповніть анкету.

«Впровадження цифрових інструментів у судову систему Львівщини підвищує ефективність, забезпечує безпеку та робить юстицію більш доступною для громадян. Такий крок сприяє сучасній трансформації правосуддя, роблячи Львівщину лідером в цифровому розвитку», – наголосив начальник управління з питань цифрового розвитку Максим Столярчук.

Фото: sso.court.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.