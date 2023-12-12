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В судах Львівщини запрацювала перевірка цифрових документів через Дію, фото

12:10, 12 грудня 2023
Львівщина стала першою областю України, де масово в судах реалізовується Службовий акаунт Дія.
В судах Львівщини запрацювала перевірка цифрових документів через Дію, фото
Фото: sso.court.gov.ua
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На контрольно-пропускних пунктах судів Львівщини запрацювала перевірка цифрових документів через застосунок Дія. Про це повідомив офіційний сайт Служби судової охорони.

Зазначається, що Львівщина – перша область України, де масово в судах реалізовується Службовий акаунт Дія.

Службовий акаунт – це спеціальна версія Дії для авторизації під іменем компанії або установи, яка дозволяє перевіряти цифрові документи громадян.

Як це працює?

Працівник ТУ ССО  заходить в службовий акаунт, зчитавши спеціальний QR-код. Після цього в застосунку відкриється сканер, який наводять на QR-код цифрового документа громадянина. Таким чином працівник отримає статус документа, який перевіряється. Якщо висвітлиться «Документ знайдено» — він є дійсним; якщо «Документ не знайдено» — це підробка.

«Ми вдячні за потужну роботу всієї команди ТУ ДСА у Львівській області, ТУ Служби судової охорони у Львівській області, адже це лише перший етап цифровізації процесів роботи в судах Львівщини, в наступному році спільно будемо працювати над запровадженням роботи з цифрових документів безпосередньо в судовому засіданні»,  –  зазначив заступник начальника Львівської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Олександр Кулепін.

Як установі впровадити Службовий акаунт?

На порталі Дія виберіть послугу Службовий акаунт  - клікніть Отримати QR-код - авторизуйтесь за електронним підписом керівника установи або ФОП - заповніть анкету.

«Впровадження цифрових інструментів у судову систему Львівщини підвищує ефективність, забезпечує безпеку та робить юстицію більш доступною для громадян. Такий крок сприяє сучасній трансформації правосуддя, роблячи Львівщину лідером в цифровому розвитку», – наголосив начальник управління з питань цифрового розвитку Максим Столярчук.

Фото: sso.court.gov.ua

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