Юрособи, які прямо або опосередковано отримують кошти міжнародної допомоги, будуть звітувати Мінфіну

Кабмін схвалив законопроект, яким пропонується зобов’язати юросіб, що мають стосунок до коштів міжнародної допомоги, звітувати Міністерству фінансів.

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Юридичних осіб, які прямо або опосередковано мають у розпорядженні, отримують та використовують кошти міжнародної допомоги, зобов’яжуть звітувати Міністерству фінансів. Про це йдеться у законопроекті «Про внесення змін до деяких законів України щодо звітування в рамках залучення міжнародної допомоги», який 12 грудня схвалив Кабмін.

Так, законопроектом пропонується внести зміни до Закону «Про захист інтересів субʼєктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», якими, зокрема, встановити, що:

юридичні особи, які прямо або опосередковано мають у розпорядженні, отримують та використовують кошти міжнародної допомоги, подають фінансову звітність, аудиторські звіти та будь-які інші документи Міністерству фінансів України;

(Водночас текст проекту поки що відсутній, тому невідомо, чи буде така вимога поширюватися на органи державної влади, які теж отримують гроші від міжнародних партнерів)

для забезпечення прийняття такої звітності та інших документів щодо використання цих коштів від цих юридичних осіб Міністерство фінансів України створює автоматизовану інформаційну систему;

критерії до субʼєктів аудиторської діяльності, які мають право надавати аудиторські послуги з обовʼязкового аудиту фінансової звітності юридичних осіб, які прямо або опосередковано мають у розпорядженні, отримують та використовують кошти міжнародної допомоги, та виконувати інші обовʼязкові завдання з перевірки використання цих коштів, встановлює Міністерство фінансів.

Також передбачено внесення змін до Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», якими, серед іншого, визначено, що субʼєкти аудиторської діяльності, які згідно із законодавством мають право надавати юридичним особам, які прямо або опосередковано мають у розпорядженні, отримують та використовують кошти міжнародної допомоги, аудиторські послуги з обовʼязкового аудиту фінансової звітності та/або з виконання інших обовʼязкових завдань з перевірки використання цих коштів, подають до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформацію про надання таких послуг.

Нагадаємо, що 12 грудня Єврокомісія вирішила створити Реєстр прозорості організацій, щоб «вивести на світло» прихований вплив іноземних лобістів на політику у країнах ЄС.

Зокрема, пакетом заходів Єврокомісії пропонується запровадити реєстрацію в Реєстрі прозорості суб’єктів, які здійснюють діяльність із представництва інтересів від імені третьої країни. Як зазначила ЄК, 81% респондентів нещодавнього опитування ЄС погоджуються, що іноземне втручання в демократичні системи країн ЄС є серйозною проблемою.

Також нагадаємо, що Кабмін на засіданні 7 грудня схвалив законопроект щодо доброчесного лобіювання, який спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської Комісії, зафіксованих у Пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій. Доопрацьований законопроект враховує пропозиції надані коаліцією громадських організацій, зокрема, у частині про адвокацію. Адвокація не є лобізмом і це чітко зафіксовано у проекті Закону.

Автор: Наталя Мамченко

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