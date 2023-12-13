Дослухатися до ГРД та провести оцінювання суддів, яких вже призначили на посади: про що посли G7 розмовляли з членами ВККС

«Судово-юридична газета» дізналась подробиці візиту послів G7 у ВККС 9 листопада.

﻿Джерело фото: ВККС

«Судово-юридичній газеті» стали відомі подробиці зустрічі членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів з послами країн G7, яка відбулася 9 листопада 2023 року у будівлі ВККС.

Зі сторони ВККС на зустрічі були присутні 12 членів Комісії з 14, які станом на грудень 2023 року здійснюють відповідні повноваження, а також керівник Секретаріату Комісії Олена Пономаренко.

G7 представляли посол США в Україні Бріджит Брінк, посол ЄС Катерина Матернова, посол Японії Мацуда Кунінорі, посол Німеччини Мартін Єгер. Інші країни «Великої Сімки» - Франція, Італія, Канада, були представлені представниками з дещо меншим статусом. Зокрема, Францію представляв перший радник посольства Франції Бенжамен Роріг.

За словами українських учасників зустрічі, «домінували» на зустрічі посли США та ЄС Бріджит Брінк та Катерина Матернова. Без тривалої прелюдії вони розповіли членам ВККС, що саме Комісії бажано зробити, щоб не втратити прихильність країн G7.

Основні побажання послів США та ЄС зводилися до наступного:

Дослухатися до побажань Громадської ради доброчесності в частині організаційних нюансів як кваліфікаційного оцінювання суддів, так і майбутніх конкурсів на вакантні посади суддів.

Крім того, у разі виникнення спірних питань у відносинах між ВККС та ГРД, посли США та ЄС порадили Комісії зважати на думку громадськості та за можливості йти на зустріч побажанням ГРД. «ГРД – це і ваш захист також», - зазначили посли США та ЄС.

Обов’язково провести «повноцінне» кваліфікаційне оцінювання суддів, у яких раніше сплив п’ятирічний строк повноважень, однак щодо яких Вища рада правосуддя, за відсутності повноважного складу ВККС, вже внесла Президенту подання про призначення на посади суддів.

Нагадаємо, що після того, як у листопаді 2019 року були припинені повноваження членів попереднього складу ВККС, Верховна Рада прийняла закон № 679-ІХ від 4 червня 2020 року. Закон дозволив Вищій раді правосуддя вносити Президенту подання про призначення на посади тих суддів, повноваження яких припинилися у зв’язку із закінченням п’ятирічного строку повноважень, однак які під час кваліфікаційного оцінювання були визнані колегіями ВККС такими, що відповідають займаній посаді. Таким чином, сталося так, що ВРП фактом внесення Президенту подання про призначення того чи іншого судді, фактично підтвердила успішне проходження ним кваліфікаційного оцінювання.

Проблема однак полягала в тому, що частина таких суддів мали негативні висновки Громадської ради доброчесності, відтак громадськість тоді одразу заявила про те, що такі судді не пройшли повноцінне кваліфікаційне оцінювання, оскільки негативні висновки ГРД не були подолані ВККС у пленарному складі.

Разом з тим, Вища рада правосуддя все ж внесла Президенту подання про призначення 125 таких суддів. Указами Президента були призначені на посади 99 суддів із вказаних 125.

Детальніше про проблему зазначеної категорії суддів можна дізнатися за посиланням.

Крім того, представники країн G7 пообіцяли ВККС надати матеріально-технічну допомогу з огляду на чималі матеріальні проблеми Комісії. Втім, у строках надання такої допомоги посли були достатньо обережні.

Члени Комісії у дискусії з послами G7 вирішили не вдаватися і мовчки прослухали виступи Бріджит Брінк та Катерини Матернової.

Зі своєї сторони керівництво ВККС поінформувало представників G7 про плани роботи Комісії на 2024 рік.

Голова ВККС Роман Ігнатов розповів, що у наступному році Комісія планує наступне:

провести конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС

провести конкурс на посади суддів апеляційних судів

провести конкурс на посади суддів Вищого адміністративного суду (частково буде розглядати справи, раніше підсудні ОАС міста Києва)

провести конкурс на посади суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності, а також його Апеляційної палати

здійснити перевірку на доброчесність суддів Верховного Суду

Під час презентації зазначених планів виявилося, що більшість присутніх на зустрічі членів ВККС були не в курсі настільки амбітних планів і з подивом прослухали доповідь голови Комісії.

У можливості повної реалізації зазначених конкурсів засумнівалися навіть посли G7. Так, посол Німеччини Мартін Єгер спитав, наскільки ВККС дійсно спроможна реалізувати всі зазначені процедури, однак отримав лише абстрактну відповідь.

Зустріч з представниками G7 в цілому залишила у членів ВККС подвійне відчуття.

З однієї сторони, вже другий за рік візит послів у Комісію доводить, що діяльність ВККС викликає зацікавленість у країн G7 і важлива для них.

З іншої сторони, ставлення деяких послів до української сторони здалося членам ВККС дещо зверхнім.

Наприклад, кінця зустрічі з членами Комісії вирішили не чекати посли США та ЄС, які першими залишили зустріч.

Найбільш чемно поводився посол Японії Мацуда Кунінорі, який єдиним з послів був присутній на зустрічі до кінця, і за весь її час не висловив членам Комісії якихось особливих побажань.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Джерело фото: ВККС

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