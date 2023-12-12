Мінфін США оголосив санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають рф ухилятись від обмежень

Мінфін запровадив санкції проти понад 150 фізичних та юридичних осіб, які постачають російську військово-промислову базу.

Міністерство фінансів США у вівторок, 12 грудня, оголосило про санкції проти понад 150 фізичних та юридичних осіб, які допомагають рф ухилятись від санкцій

Про це йдеться в заяві американського Міністерства фінансів.

Санкції спрямовані на припинення діяльності фізичних, юридичних осіб та мереж у третіх країнах, які сприяють продажу ключових технологій, обладнання та ресурсів для російської військово-промислової бази.

«Наші сьогоднішні санкції продовжують посилювати тиск на добровільних постачальників і мережы із третіх країн, які надають росії ресурси, які їй відчайдушно потрібні для нарощування та підтримки своєї військово-промислової бази», - сказала міністр фінансів Джанет Єллен.

Одночасно Державний департамент США запроваджує санкції проти понад 100 юридичних та фізичних осіб, зокрема тих, хто ухиляється від санкцій у третіх країнах, причетних до сприяння росії у веденні війни проти України та відповідальних за зміцнення майбутніх потужностей росії з видобутку та експорту енергоресурсів.

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