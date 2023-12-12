У «Київстар» пояснили, чому не працює національний роумінг

У компанії пояснили, чому не можна підключитись до національного роумінгу.

Джерело фото: kyivstar.ua

Президент компанії «Київстар» Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону у вівторок, 12 грудня, пояснив, що національний роумінг не працює, оскільки частково зруйновано системи регістрів, у яких містяться абонентські дані.

«Вони заблоковані і тому не може бути доступу до національного роумінгу. Ми не пускаємо зараз у мережу зовнішні контакти, навіть якщо вони верифіковані, як наші партнери», - сказав Комаров.

При цьому він запевнив, що витоків персональних даних із мережі немає.

Як ми повідомляли, 12 грудня «Київстар» став мішенню потужної хакерської атаки.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар». Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

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