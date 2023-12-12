Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єврокомісія вирішила створити Реєстр прозорості організацій, щоб «вивести на світло» прихований вплив іноземних лобістів на політику у країнах ЄС

81% респондентів нещодавнього опитування ЄС погоджуються, що іноземне втручання в наші демократичні системи є серйозною проблемою, і настав час «вивести на світло» прихований іноземний вплив - Єврокомісія.

Спочатку кордон, потім – допомога Україні, - республіканці у Конгресі продовжують наполягати на своєму після зустрічі з Володимиром Зеленським

Без змін у прикордонній політиці в рамках додаткового пакету фінансової підтримки не буде, заявили лідер меншості в Сенаті Мітч МакКоннелл та спікер Палати представників Майк Джонсон.

МВФ чекає, що Україна відбере суддів окремого Адмінсуду для справ проти НАБУ, НАЗК і Нацбанку за участі міжнародних експертів за зразком ВАКС

Відібрати суддів для окремого адмінсуду у справах проти НАБУ, НАЗК і Нацбанку за тими ж процедурами, що й для Антикорсуду – за участі міжнародних експертів, - нові вимоги від МВФ.

Україна має прийняти закон про раціоналізацію розгляду справ Антикорсудом до березня 2024 року, - МВФ

Для ВАКС скасують правило про розгляд справ у колегіях з трьох суддів, бо збільшується кількість нерозглянутих справ.

Хто отримає посади в господарських судах від Закарпаття до Запоріжжя: список переможців конкурсу

ВККС затвердила рейтинг переможців конкурсу на 30 вакантних посад суддів місцевих господарських судів.

  1. В Україні

У «Київстар» пояснили, чому не працює національний роумінг

21:10, 12 грудня 2023
У компанії пояснили, чому не можна підключитись до національного роумінгу.
У «Київстар» пояснили, чому не працює національний роумінг
Джерело фото: kyivstar.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Президент компанії «Київстар» Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону у вівторок, 12 грудня, пояснив, що національний роумінг не працює, оскільки частково зруйновано системи регістрів, у яких містяться абонентські дані.

«Вони заблоковані і тому не може бути доступу до національного роумінгу. Ми не пускаємо зараз у мережу зовнішні контакти, навіть якщо вони верифіковані, як наші партнери», - сказав Комаров.

При цьому він запевнив, що витоків персональних даних із мережі немає.

Як ми повідомляли, 12 грудня «Київстар» став мішенню потужної хакерської атаки.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар». Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді