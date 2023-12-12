Між станціями метро «Теремки»-«Деміївська» 13 грудня запрацює «човниковий» рух поїздів: графік

У тунелі між станціями «Либідська» та «Деміївська» потяги не ходитимуть.

Джерело фото: КМДА

У середу, 13 грудня, між станціями метро «Теремки»-«Деміївська» запрацює «човниковий» рух поїздів.

Як пояснили у КМДА, на цій ділянці кожною із двох колій курсуватимуть поїзди з інтервалом 13 хв та 17 хв, у залежності від напрямку руху (за принципом фунікулеру або «човникового» руху).

У тунелі між станціями «Либідська» та «Деміївська» потяги не ходитимуть.

На станціях розмістять навігаційні матеріали, де буде зазначено режим роботи синьої лінії метро, а також графік «човникового» руху поїздів.

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