Соломенский районный суд Киева сообщил о наличии вакантной должности

Суд ищет секретаря судебного заседания.

В Соломенском районном суде города Киева есть вакантная должность государственной службы категории В – секретарь судебного заседания. Об этом сообщил официальный сайт суда.

«Резюме (с обязательным указанием желаемой должности) направлять на электронный адрес: [email protected]

Документы принимаются до 25.12.2023 включительно.

За дополнительной информацией обращаться по тел. 298 59 3», - говорится в сообщении.

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