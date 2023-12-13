Укрзализныця подняла цены на билеты в Польшу более чем на 70%

Цены на билеты на поезд в Польшу стартуют от 1 291 гривны.

В начале декабря Укрзализныця подняла стоимость международных билетов. Наиболее существенный рост тарифов наблюдается на маршрутах в Польшу. Информацию об этих повышениях распространили через пресс-службу перевозчика, сообщает Today.

Повышение цен на международные перевозки стало следствием необходимости компенсировать убытки, которые Укрзализныця несет из-за пассажирских перевозок. Это позволит поддерживать стабильные цены на внутренние перевозки и осуществить обновление подвижного состава.

Ранее украинская железная дорога предлагала значительные скидки на большинство международных маршрутов для привлечения пассажиров, ежегодно теряя до 12 миллиардов гривен. Сейчас, решив компенсировать эти убытки, компания индексирует цены. Сейчас рост больше всего ощущается на маршрутах в Польшу, которая является самой популярной международной точкой для украинских пассажиров.

В частности, билеты на поезд Варшава - Киев выросли в цене на 72%. Этот маршрут является одним из самых популярных между украинцами, и все билеты на этот поезд раскупаются за первый день продажи, что составляет месяц вперед.

Для экономии средств украинцам может стать полезным выбор поезда в Хелм, откуда можно удобно добраться до Варшавы. Однако цены на поезда в Хелм выросли в среднем на 15-47% из Киева, 17-48% из Харькова и на 4-11% из Днепра.

Выросли также стоимости билетов в ночных поездах в Перемышль и Вену, но это составляет меньше (до 3%). Билеты на поезд Интерсити+ Киев - Перемышль - Киев повысились на 26%, а в ночных поездах Одесса - Перемышль - Одесса - на 37-49%.

Новые цены на поезда в Польшу с 10 декабря:

- Киев - Варшава - 3076 гривен;

- Киев - Хелм - 1831 гривна;

- Днепр - Хелм - 2413 гривен;

- Харьков - Хелм - 2310 гривен;

- Киев - Перемышль - 1 291 гривна (ІІ класс) и 1 831 гривна (І класс);

- Одесса - Перемышль - 2 001 гривна.

В общем, маршрут из Европы в Украину через Польшу стал не только длительным, но и выше по цене. За два билета (туда и обратно) в купе из Киева в Варшаву и из Варшавы в Киев придется заплатить 6152 гривен.

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