Укрзалізниця підняла ціни на квитки до Польщі на понад 70%

Ціни на квитки на потяг до Польщі стартують від 1 291 гривні.

На початку грудня Укрзалізниця підняла вартість міжнародних квитків. Найбільш суттєве зростання тарифів спостерігається на маршрутах до Польщі. Інформацію про ці підвищення поширили через пресслужбу перевізника, повідомляє Today.

Підвищення цін на міжнародні перевезення стало наслідком необхідності компенсувати збитки, які укрзалізниця зазнає через пасажирські перевезення. Це дозволить підтримувати стабільні ціни на внутрішні перевезення та здійснити оновлення рухомого складу.

Раніше українська залізниця пропонувала значні знижки на більшість міжнародних маршрутів для залучення пасажирів, щорічно втрачаючи до 12 мільярдів гривень. Зараз, вирішивши компенсувати ці збитки, компанія індексує ціни. Зараз зростання найбільше відчувається на маршрутах до Польщі, яка є найпопулярнішою міжнародною точкою для українських пасажирів.

Зокрема, квитки на поїзд Варшава – Київ зросли у ціні на 72%. Цей маршрут є одним з найбільш популярних між українцями, і усі квитки на цей поїзд розкуповуються за перший день продажу, що становить місяць наперед.

Для економії коштів українцям може стати корисним вибір поїзда до Хелма, звідки можна зручно дістатися до Варшави. Проте ціни на поїзди до Хелма зросли у середньому на 15-47% з Києва, 17-48% з Харкова та на 4-11% з Дніпра.

Зросли також вартості квитків у нічних поїздах до Перемишля та Відня, але це становить менше (до 3%). Квитки на поїзд Інтерсіті+ Київ – Перемишль – Київ підвищилися на 26%, а в нічних поїздах Одеса – Перемишль – Одеса – на 37-49%.

Нові ціни на поїзди до Польщі з 10 грудня:

Київ – Варшава – 3076 гривень;

Київ – Хелм – 1831 гривня;

Дніпро – Хелм – 2413 гривень;

Харків – Хелм – 2310 гривень;

Київ – Перемишль – 1 291 гривня (ІІ клас) та 1 831 гривня (І клас);

Одеса – Перемишль – 2 001 гривня.

Загалом, маршрут з Європи в Україну через Польщу став не тільки тривалим, але й вищою за ціною. За два квитки (туди та назад) в купе з Києва до Варшави та з Варшави до Києва доведеться заплатити 6152 гривень.

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