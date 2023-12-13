Справу нардепки Людмили Марченко, яка викинула хабар за паркан, скерували до суду

САП скерувала до суду справу стосовно нардепа та її помічниці, викритих на отриманні 11,3 тис. доларів США за перетин кордону.

Фото: dsnews.ua

У середу, 13 грудня, прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України та її помічниці, яких викрили на отриманні 11,3 тис. доларів США за перетин кордону. Про це повідомила пресслужба САП.

Зазначається, що дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

«У межах досудового розслідування встановлено, що депутат спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях», - пишуть у САП.

У відомстві також додають, що слідством встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці. Перший епізод - отримання від громадянина за безперешкодний перетин кордону неправомірної вигоди у розмірі 6 тис. дол. США. Другий — отримання 5300 дол. США.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

САП не називає прізвище нардепа, але, за даним ЗМІ, мова йде про народну депутатку від фракції «Слуги народу» Людмилу Марченко, яку виключили з партії "Слуга народа".

Раніше ми писали, що нардеп Марченко викинула хабар за паркан, де стояли детективи НАБУ.

Також повідомлялося, що група осіб систематично отримувала неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему «Шлях» відомостей, які надають право на перетин кордону. Попередня кваліфікація - ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Додамо, у «Слузі народу» прокоментували обшук у народної депутатки Людмили Марченко.

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чинному нардепу, яка підозрюється у зловживанні впливом.

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