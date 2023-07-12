Членство депутатки Марченко у фракції «Слуга народу» призупинено, — Арахамія

Рішення про її виключення ухвалять на найближчому засіданні фракції, повідомив Давид Арахамія.

Фото: dsnews.ua

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що членство депутатки Людмили Марченко у фракції призупинене, а рішення про її виключення ухвалять на найближчому засіданні фракції.

Нагадаємо, що депутатку Людмилу Марченко виключили з партії "Слуга Народу".

Раніше НАБУ і САП повідомили про підозру Марченко та її помічниці у зловживані впливом. За даними слідства, вони обіцяли за гроші допомогти військовозобов'язаному виїхати за кордон.

З’явилося відео, де Марченко викинула хабар за паркан, де стояли детективи НАБУ.

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