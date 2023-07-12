Членство депутатки Марченко во фракции «Слуга народа» приостановлено, — Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что членство депутатки Людмилы Марченко во фракции приостановлено, а решение об ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции.
Напомним, что депутатка Людмила Марченко была исключена из партии "Слуга Народа".
Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении Людмиле Марченко и ее помощнице в злоупотреблении влиянием. По данным следствия, они обещали за деньги помочь военнообязанному уехать за границу.
Появилось видео, где Марченко выбросила взятку за забор, где стояли детективы НАБУ.
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