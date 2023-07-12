ВККС ищет экспертов для оценки коррупционных рисков в своей работе

Высшая квалифкомиссия судей обратилась к желающим, чтобы они приобщились к оценке коррупционных рисков в ее деятельности.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины считает целесообразным пригласить желающих к сотрудничеству с тем, чтобы они в составе рабочей группы оценили коррупционные риски в ее работе.

Соответствующее поручение о начале процедуры оценки коррупционных рисков в деятельности ВККС издал председатель Комиссии Роман Игнатов 11 июля.

В связи с этим Комиссия намерена создать рабочую группу по оценке коррупционных рисков в деятельности Комиссии и предлагает присоединиться к ее составу представителей внешних заинтересованных сторон.

Так, в состав рабочей группы приглашаются лица, обладающие знаниями о сфере организации и/или имеющие опыт работы в сфере деятельности организации и/или в сфере предотвращения и/или противодействия коррупции, а именно:

представители институтов гражданского общества, осуществляющих общественный контроль за деятельностью Комиссии;

эксперты, обладающие специальными знаниями в сфере деятельности Комиссии и/или в сфере предотвращения и/или противодействия коррупции;

представители юридических лиц, взаимодействующих с Комиссией.

Информацию о кандидате на включение в состав рабочей группы (ФИО, должность, название организации, код ЕГРПОУ организации) и документы, подтверждающие соответствие этих кандидатур требованиям, предусмотренным в пункте 8 раздела 2 «Методологии управления коррупционными рисками», утвержденной приказом НАПК от 28 декабря 2021 № 830/21, просят прислать в Комиссию не позднее 21 июля.

Автор: Наталья Мамченко

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