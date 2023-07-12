Зеленский и Байден начали двустороннюю встречу, видео

С нетерпением ждем того дня, когда мы будем праздновать вступление Украины в НАТО, – подчеркнул Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с американским коллегой Джо Байденом в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

Байден выразил надежду, что Зеленский почувствовал, насколько велика поддержка со стороны союзников по НАТО. Также президент США выразил восхищение мужеством украинцев.

Он сказал, что понимает обеспокоенность Украины по поставкам оружия, но заверил, что США делают все, чтобы помочь быстро в борьбе. По его словам, Министр обороны США постоянно связывается с коллегами из других стран, чтобы консолидировать поддержку.

"С нетерпением ждем того дня, когда мы будем праздновать вступление Украины в НАТО", – подчеркнул Байден.

Ранее сообщалось, что Байден обсудит с Зеленским возможность поставок Украине ракет большой дальности.

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