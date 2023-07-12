Российские оккупанты минируют технические помещения и машинные залы ЗАЭС, — Минобороны

Сообщается, что оккупанты установили управляемые и неуправляемые противопехотные мины в технических помещениях и машинных залах станции.

Российские войска минируют объекты на территории Запорожской АЭС, а именно устанавливают противопехотные мины в технических помещениях и машинных залах станции. Об этом сообщает Military Media Center.

Там называют минирование территории ЗАЭС российскими оккупантами целенаправленным и отмечают, что такие действия создают состояние опасности на ядерном объекте.

"По имеющейся информации, россияне установили управляемые и неуправляемые противопехотные мины в технических помещениях и машинных залах станции", - говорится в сообщении.

Напомним, что 4 июля Вооруженные Силы Украины сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории ЗАЭС.

МАГАТЭ запросило у россиян доступ к крышам реакторов ЗАЭС.

В ГУР сообщили, что минирование ЗАЭС продолжается.

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