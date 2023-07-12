Російські окупанти мінують технічні приміщення та машинні зали ЗАЕС, — Міноборони

Повідомляється, що окупанти встановили керовані й некеровані протипіхотні міни у технічних приміщеннях та машинних залах станції.

Російські війська мінують об’єкти на території Запорізької АЕС, а саме встановлюють протипіхотні міни у технічних приміщеннях та машинних залах станції Про це інформує Military Media Center.

Там називають мінування території ЗАЕС російськими окупантами цілеспрямованим і зазначають, що такі дії створюють стан небезпеки на ядерному об’єкті.

"За наявною інформацією, росіяни встановили керовані й некеровані протипіхотні міни у технічних приміщеннях та машинних залах станції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 4 липня Збройні Сили України повідомили про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території ЗАЕС.

МАГАТЕ запросило у росіян доступ до дахів реакторів ЗАЕС.

У ГУР повідомили, що мінування ЗАЕС продовжується.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.