Російські окупанти мінують технічні приміщення та машинні зали ЗАЕС, — Міноборони

Російські війська мінують об’єкти на території Запорізької АЕС, а саме встановлюють протипіхотні міни у технічних приміщеннях та машинних залах станції Про це інформує Military Media Center.
Там називають мінування території ЗАЕС російськими окупантами цілеспрямованим і зазначають, що такі дії створюють стан небезпеки на ядерному об’єкті.
"За наявною інформацією, росіяни встановили керовані й некеровані протипіхотні міни у технічних приміщеннях та машинних залах станції", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 4 липня Збройні Сили України повідомили про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території ЗАЕС.
МАГАТЕ запросило у росіян доступ до дахів реакторів ЗАЕС.
У ГУР повідомили, що мінування ЗАЕС продовжується.
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