Україна зобов’язується продовжити судову реформу: став відомий текст декларації країн G7 щодо гарантій безпеки для України

Країни G7 на саміті НАТО у Вільнюсі погодили документ щодо гарантій безпеки для України, які передбачають зобов’язання України продовжити судову реформу та боротьбу із корупцією.

Країни «Великої сімки» (G7) 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо гарантій безпеки для України. Називається документ «Спільна декларація про підтримку України», і його текст вже опублікований мовою оригіналу.

Відповідно до цієї декларації Україна також матиме певні зобов’язання. Йдеться про продовження реформ у правоохоронній сфері, судовій системі, боротьбу з корупцією, реформи у корпоративному управлінні, економіці, секторі безпеки та державному управлінні, «які підкреслюють її прихильність демократії, верховенству права, повазі до прав людини та свободи ЗМІ, і ставлять її економіку на стійкий шлях».

Також Україна зобов’язана «просувати оборонні реформи і модернізацію, в тому числі шляхом зміцнення демократичного цивільного контролю над армією та підвищення ефективності та прозорості оборонних установ і промисловості України».

Зазначимо, що цей документ перегукується із комюніке Саміту НАТО. Так, як раніше писала «Судово-юридична газета», на саміті у Вільнюсі 11 липня країни-члени НАТО ухвалили фінальне комюніке, в якому окреслили подальші перспективи запрошення України до Альянсу. Країни-члени НАТО будуть оцінювати виконання Україною умов, які хоча й безпосередньо не визначені у фінальному комюніке Саміту, однак будуть встановлені у Річній національній програмі, яка зазвичай містить вимоги щодо судової реформи і заходів боротьби з корупцією.

Нижче наводимо повний текст даної Спільної декларації безпекових гарантій від «Великої сімки», ухвалений сьогодні, 12 липня, у перекладі «Судово-юридичної газети».

Ми, лідери Великої сімки (G7), підтверджуємо нашу непохитну відданість стратегічній меті вільної, незалежної, демократичної та суверенної України в межах її міжнародно визнаних кордонів, здатної захистити себе та стримати майбутню агресію.

Ми стверджуємо, що безпека України є невід’ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону.

Ми вважаємо незаконне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну загрозою міжнародному миру та безпеці, грубим порушенням міжнародного права, включаючи Статут ООН, і несумісним з інтересами нашої безпеки. Ми будемо підтримувати Україну, коли вона захищатиметься від російської агресії, стільки, скільки буде потрібно.

Ми єдині в нашій незмінній підтримці України, що ґрунтується на наших спільних демократичних цінностях та інтересах, перш за все, повазі до Статуту ООН і принципів територіальної цілісності та суверенітету.

Сьогодні ми розпочинаємо переговори з Україною, щоб формалізувати — шляхом двосторонніх зобов’язань у сфері безпеки та домовленостей, узгоджених із цією багатосторонньою системою, відповідно до наших відповідних законодавчих та конституційних вимог — нашої постійної підтримки України, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відбудовує свою економіку, захищає своїх громадян та прагне до інтеграції в євроатлантичне співтовариство. Ми дамо команду нашим командам негайно почати ці обговорення.

Кожен з нас працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов’язаннями та домовленостями щодо:

a) Забезпечення стійких сил, здатних захистити Україну зараз і стримати російську агресію в майбутньому, шляхом постійного надання:

допомоги в безпеці та сучасного військового обладнання на суші, в повітрі та на морі – приділяючи пріоритет протиповітряній обороні, артилерії та вогню дальньої дії, бронетехніці та іншим ключовим можливостям, таким як бойова авіація, а також сприяючи підвищенню оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами ;

підтримки подальшого розвитку оборонно-промислової бази України;

підготовки та тренування українських військ;

обміну розвідданими та співпраці;

підтримки ініціатив щодо кіберзахисту, безпеки та стійкості, зокрема для боротьби з гібридними загрозами.

b) Зміцнення економічної стабільності та стійкості України, у тому числі шляхом реконструкції та відновлення, для створення умов, сприятливих для економічного процвітання України, включаючи її енергетичну безпеку.

c) Надання технічної та фінансової підтримки для задоволення невідкладних потреб України, що випливають із війни Росії, а також надання Україні можливості продовжувати реалізацію ефективного порядку денного реформ, який підтримуватиме належне врядування, необхідне для просування до її євроатлантичних прагнень.

У разі майбутнього російського збройного нападу ми маємо намір негайно проконсультуватися з Україною, щоб визначити відповідні наступні кроки. Ми маємо намір, згідно з нашими відповідними законодавчими та конституційними вимогами, надати Україні швидку та стійку безпекову допомогу, сучасне військове обладнання на суші, морі та в повітрі, а також економічну допомогу, покласти економічні та інші витрати на Росію, а також проводити консультації з Україною щодо її потреб, оскільки вона здійснює своє право на самооборону, закріплене в статті 51 Статуту ООН. З цією метою ми працюватимемо з Україною над розширеним пакетом зобов’язань і домовленостей у сфері безпеки на випадок майбутньої агресії, щоб дати Україні змогу захистити свою територію та суверенітет.

На додаток до елементів, сформульованих вище, ми залишаємося відданими підтримці України, притягаючи Росію до відповідальності. Це включає роботу з забезпечення того, щоб витрати Росії на її агресію продовжували зростати, зокрема через санкції та експортний контроль, а також підтримку зусиль із притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за військові злочини та інші міжнародні злочини, вчинені в Україні та проти України, включно з тими, що включає атаки на критичну цивільну інфраструктуру. Не повинно бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства. У цьому контексті ми підтверджуємо нашу відданість притягненню винних до відповідальності відповідно до міжнародного права, зокрема шляхом підтримки зусиль міжнародних механізмів, таких як Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Ми підтверджуємо, що згідно з нашими відповідними правовими системами суверенні активи Росії в нашій юрисдикції залишатимуться знерухомленими, доки Росія не заплатить за шкоду, завдану Україні. Ми визнаємо необхідність створення міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією, і висловлюємо готовність вивчити варіанти розробки відповідних механізмів.

Зі свого боку Україна зобов’язується:

Сприяючи позитивному внеску у безпеку партнерів і посилюючи заходи прозорості та підзвітності щодо допомоги партнерам;

a) Продовжити впровадження реформ у правоохоронній, судовій системі, боротьбі з корупцією, корпоративному управлінні, економіці, секторі безпеки та державному управлінні, які підкреслюють її прихильність демократії, верховенству права, повазі до прав людини та свободи ЗМІ, і ставлять її економіку на стійкий шлях;

b) Просувати оборонні реформи і модернізацію, в тому числі шляхом зміцнення демократичного цивільного контролю над армією та підвищення ефективності та прозорості оборонних установ і промисловості України.

ЄС та його держави-члени готові зробити внесок у ці зусилля та швидко розглянуть умови такого внеску.

Ці зусилля продовжуватимуться, поки Україна прямуватиме до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті.

Інші країни, які бажають зробити свій внесок у ці зусилля для забезпечення вільної, сильної, незалежної та суверенної України, можуть приєднатися до цієї Спільної декларації в будь-який час.

Автор: Наталя Мамченко

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