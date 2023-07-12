Зеленський і Байден почали двосторонню зустріч, відео

З нетерпінням чекаємо того дня, коли ми святкуватимемо вступ України до НАТО, – наголосив Байден.

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із американським колегою Джо Байденом у межах саміту НАТО у Вільнюсі.

Байден висловив сподівання, що Зеленський відчув, наскільки великою є підтримкою з боку союзників по НАТО. Також президент США висловив захоплення мужністю українців.

Він сказав, що розуміє занепокоєння України щодо постачань зброї, але запевнив, що США роблять все, аби допомогти швидко у боротьбі. За його словами, міністр оборони США постійно звʼязується із колегами з інших країн, щоб консолідувати підтримку.

"З нетерпінням чекаємо того дня, коли ми святкуватимемо вступ України до НАТО", – наголосив Байден.

Раніше повідомлялося, що Байден обговорить із Зеленським можливість поставок Україні ракет великої дальності.

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