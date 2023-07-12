Байден обговорить із Зеленським можливість поставок Україні ракет великої дальності, — Салліван

На полях саміту Байден обговорить з Зеленським перспективи постачання ракет великої дальності.

Президент США Джо Байден на полях саміту НАТО у Вільнюсі обговорить з Президентом України Володимиром Зеленським перспективи постачання Україні ракет великої дальності, заявив радник американського лідера з нацбезпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу ABC News.

"Що стосується ракет великої дальності, президент Байден продовжить сьогодні обговорювати це питання із Зеленським. Він заявляв, що вивчає це питання, і він продовжує робити це", - сказав Салліван.

Нагадаємо, що Зеленський подякував Макрону за ракети SCALP та обговорив гарантії безпеки для України.

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