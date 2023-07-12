Зеленський подякував Макрону за ракети SCALP та обговорив гарантії безпеки для України, відео

Президент України Володимир Зеленський почав зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті НАТО у Вільнюсі. Вони обговорюють гарантії безпеки для України.

"Поінформував про ситуацію на полі бою зараз. Обговорили подальшу оборонну підтримку. Ще раз вдячний за кожну одиницю зброї, а особливо – за далекобійну зброю. Буде й додаткове інженерне обладнання для розмінування", - повідомив Президент.

Нагадаємо, що Зеленський після зустрічі з канцлером Олафом Шольцом повідомив про домовленість про додаткові пускові установки «Петріот» та ракети для них від Німеччини.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг провели спільну пресконференцію на саміті у Вільнюсі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.