Зеленський заявив про домовленість щодо додаткових пускових установок «Петріот» та ракети для них від Німеччини

Президент подовжив розмову про гарантії безпеки для України на шляху в НАТО з Шольцом.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з канцлером Олафом Шольцом повідомив про домовленість про додаткові пускові установки «Петріот» та ракети для них від Німеччини.

«Продовжили розмову про гарантії безпеки для України на шляху в НАТО з канцлером Шольцом. Дякую за підтримку!

Є домовленість про додаткові пускові установки «Петріот» та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору!

Вдячний за готовність Німеччини до тривалої, багатолітньої підтримки України та нашого захисту свободи. Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру», - повідомив Зеленський.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.