Зеленский заявил о договоренности о дополнительных пусковых установках «Петриот» и ракетах для них от Германии

Президент продолжил разговор о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО с Шольцом.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с канцлером Олафом Шольцом сообщил о договоренности о дополнительных пусковых установках «Петриот» и ракетах для них от Германии.

«Продолжили разговор о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО с канцлером Шольцом. Спасибо за поддержку!

Есть договоренность о дополнительных пусковых установках «Петриот» и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора!

Благодарен за готовность Германии к длительной, многолетней поддержке Украины и нашей защиты свободы. Долгие программы поддержки – это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира», - сообщил Зеленский.

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