Компаниям легпрома разрешили закладывать прибыль в контракты с Минобороны – Гетманцев

Кабинет Министров разрешил компаниям легкой промышленности закладывать прибыль в контракты с Минобороны.
Об этом сообщил Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
«Приветствую решение КМ по решению проблемы начисления прибыли предприятиями легкой промышленности по госзаказу.
Помните, когда производителей пытались привлечь к ответственности за 5% прибыли, отраженной в акцентированной Минобороны смете?
Любые нелепые претензии к легкой промышленности сняты. Справедливость возобновлена.
Респект всем сторонам», – сообщил депутат.
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