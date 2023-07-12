Компаниям легпрома разрешили закладывать прибыль в контракты с Минобороны – Гетманцев

По его словам, претензии к легкой промышленности сняты.

Кабинет Министров разрешил компаниям легкой промышленности закладывать прибыль в контракты с Минобороны.

Об этом сообщил Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

«Приветствую решение КМ по решению проблемы начисления прибыли предприятиями легкой промышленности по госзаказу.

Помните, когда производителей пытались привлечь к ответственности за 5% прибыли, отраженной в акцентированной Минобороны смете?

Любые нелепые претензии к легкой промышленности сняты. Справедливость возобновлена.

Респект всем сторонам», – сообщил депутат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.