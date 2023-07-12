Кабмин установил предельный срок рассмотрения обращений о бронировании военнообязанных

Правительство внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных, предусмотрев рассмотрение соответствующих обращений в течение 10 дней.

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Кабинет Министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных, расширив перечень сфер, работники которых могут быть забронированы. Соответствующее решение было принято на заседании Правительства 11 июля.

По словам первого вице-премьера Юлии Свириденко, указанными изменениями, в частности, также установлены предельные сроки рассмотрения обращений предприятий относительно бронирования работников.

«Во время встреч с бизнесом мы получали неоднократные жалобы на промедление государственных органов с рассмотрением обращений по определению предприятий критически важными. Это влияло на деятельность хозяйствующих субъектов, мешало бизнесу планировать свою работу. Бюрократической волоките в вопросах бронирования будет положен конец. Сегодняшним решением правительство установило предельные сроки рассмотрения: обращение предприятий, учреждений и организаций должно быть рассмотрено в срок до 10 рабочих дней с момента получения», - отметила министр.

Кроме этого одобренные правительством изменения предусматривают:

суммы ЕСВ теперь будут учитываться в одном из критериев для определения предприятия критически важным. Напомним, что критерий предусматривает уплату предприятием в течение отчетного налогового года налогов, сборов, платежей (кроме таможенных платежей) на сумму более 1,5 млн. евро.

предприятия ветеринарной медицины, казенных предприятий пробирного контроля могут быть признаны критически важными в случае соответствия двум или более критериям.

применение единого подхода к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и государственных органах.

Напомним, что для признания критически важными (дающими право на бронирование сотрудников) предприятия должны соответствовать трем или более критериям из семи. Среди критериев, в частности – размер уплаченных налогов и сборов, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, важность значения в области национальной экономики или удовлетворение потребностей территориальной общины и т.д.

При этом предприятия, учреждения и организации отдельных отраслей и сфер (например, предприятия топливно-энергетического комплекса) должны удовлетворять двум и более критериям.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», стало известно, как предприятию получить от налоговой справку для бронирования своих работников.

Автор: Ярослав Конощук

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