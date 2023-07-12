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Кабмін встановив граничний строк розгляду звернень про бронювання військовозобов’язаних

Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних передбачивши розгляд відповідних звернень протягом 10 днів.

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Кабмін встановив граничний строк розгляду звернень про бронювання військовозобов’язаних

11:34, 12 липня 2023
Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних передбачивши розгляд відповідних звернень протягом 10 днів.
Кабмін встановив граничний строк розгляду звернень про бронювання військовозобов’язаних
Фото із відкритих джерел
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Кабінет Сіністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних, розширивши перелік сфер працівники яких можуть бути заброньовані. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Уряду 11 липня.

За словами першого віцепрем’єра Юлії Свириденко, зазначеними змінами, зокрема також встановлено граничні терміни розгляду звернень підприємств стосовно бронювання працівників. 

«Під час зустрічей з бізнесом ми отримували неодноразові скарги на зволікання державних органів з розглядом звернень щодо визначення підприємств критично важливими. Це впливало на діяльність суб’єктів господарювання, заважало бізнесу планувати свою роботу. Бюрократичній тяганині в питаннях бронювання буде покладено край. Сьогоднішнім рішенням Уряд встановив граничні терміни розгляду: звернення підприємств, установ та організацій має бути розглянуте в строк до 10 робочих днів з моменту отримання», - зазначила міністр. 

Крім цього схвалені урядом зміни передбачають:

  •     суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися у одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Нагадаємо, що критерій передбачає сплату підприємством протягом звітного податкового року податків, зборів, платежів (окрім митних платежів) на суму понад 1,5 млн. євро.
  •     підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям.
  •     застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.

Нагадаємо, що для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Серед критеріїв, зокрема - розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади і т.д.

При цьому підприємства, установи та організації окремих галузей та сфер (наприклад, підприємства паливно-енергетичного комплексу) мають відповідати двом та більше критеріям.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», стало відомо як підприємству отримати від ДПС довідку для бронювання своїх працівників.

Автор: Ярослав Конощук

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