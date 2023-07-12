До Єдиного реєстру зниклих безвісти на сьогодні внесено понад 24 тисяч людей

Серед іншого, за його словами, на сьогодні розшукують понад 300 осіб, зниклих безвісти з 2014 року.

Джерело фото: blogs.icrc.org

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко розповів, що до Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено інформацію про більше, ніж 24 тис. осіб.

«У реєстрі безвісти зниклих, який було відкрито на початку травня, на сьогодні внесено понад 24 тис. людей», - сказав Котенко на пресконференції в середу, 12 липня.

Так, за його словами, понад 8 тис. осіб було знайдено, з яких 60% живі й перебувають або перебували в полоні.

Крім того, є інформація про майже 8 тис. осіб, про яких відомо можливе місце їх перебування або місце загибелі.

Водночас Котенко зазначив, що на сьогодні немає жодної інформації про приблизно 7 тис. зниклих безвісти.

Серед іншого, за його словами, на сьогодні розшукують понад 300 осіб, зниклих безвісти з 2014 року.

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