В Единый реестр пропавших без вести на сегодняшний день внесено более 24 тысяч человек

Среди прочего, по его словам, на сегодняшний день разыскивают более 300 человек, пропавших без вести с 2014 года.

Источник фото: blogs.icrc.org

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко рассказал, что в Единый реестр пропавших без вести внесена информация о более, чем 24 тыс. человек.

«В реестре без вести пропавших, который был открыт в начале мая, на сегодняшний день внесено более 24 тыс. человек», - сказал Котенко на пресс-конференции в среду, 12 июля.

Так, по его словам, более 8 тыс. человек были найдены, из которых 60% живы и находятся или находились в плену.

Кроме того, есть информация о почти 8 тыс. человек, о которых известно возможное место их пребывания или место гибели.

В то же время Котенко отметил, что на сегодняшний день нет никакой информации о примерно 7 тыс. пропавших без вести.

Среди прочего, по его словам, на сегодняшний день разыскивают более 300 человек, пропавших без вести с 2014 года.

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