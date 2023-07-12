Правительство расширило перечень сфер, работники которых могут быть забронированы

Кабмин усовершенствовал бронирование военнообязанных.

Правительство усовершенствовало бронирование военнообязанных.

Расширен список сфер, работники которых могут быть забронированы. В частности теперь могут быть признаны критически важными предприятия ветеринарной медицины и казенные предприятия пробирного контроля.

Также установлены четкие сроки рассмотрения обращений от предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важных: 10 дней с момента получения заявления.

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