Суд признал незаконным приказ Госкино о реорганизации «Довженко-Центра»

Хозяйственный суд города Киева признал незаконным приказ о реорганизации Довженко-Центра.

Хозяйственный суд города Киева признал незаконным приказ Государственного агентства по вопросам кино о реорганизации «Довженко-Центра».

«Хозяйственный суд города Киева признал незаконным приказ о реорганизации "Довженко-Центра". Мы благодарны нашим поклонникам за общественный контроль», - говорится в сообщении Центра.

В организации также поблагодарили Министерство культуры и информационной политики за взвешенность и поддержку по делу против Госкино.

Ранее мы писали, что объявлен список претендентов на должность руководителя Довженко-Центра.

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