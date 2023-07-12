Суд признал незаконным приказ Госкино о реорганизации «Довженко-Центра»

Хозяйственный суд города Киева признал незаконным приказ Государственного агентства по вопросам кино о реорганизации «Довженко-Центра».
«Хозяйственный суд города Киева признал незаконным приказ о реорганизации "Довженко-Центра". Мы благодарны нашим поклонникам за общественный контроль», - говорится в сообщении Центра.
В организации также поблагодарили Министерство культуры и информационной политики за взвешенность и поддержку по делу против Госкино.
Ранее мы писали, что объявлен список претендентов на должность руководителя Довженко-Центра.
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