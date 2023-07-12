Суд визнав незаконним наказ Держкіно про реорганізацію «Довженко-Центру»

Господарський суд міста Києва визнав незаконним наказ про реорганізацію Довженко-Центру.

Господарський суд міста Києва визнав незаконним наказ Державного агентства з питань кіно про реорганізацію «Довженко-Центру».

«Господарський суд міста Києва визнав незаконним наказ про реорганізацію "Довженко-Центру". Ми вдячні нашим прихильникам за громадський контроль», - ідеться в повідомленні Центру.

В організації також подякували Міністерству культури та інформаційної політики за виваженість і підтримку у справі проти Держкіно.

Раніше ми писали, що оголошено список претендентів на посаду керівника Довженко-Центру.

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