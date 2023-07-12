Про гарантії безпеки для України буде оголошено сьогодні — Білий дім

Країни G7 підготували довгострокові безпекові гарантії для України.

Як ми розповідали, країни G7 підготували довгострокові безпекові гарантії для України. Очікується, що члени G7 ратифікують широкомасштабний договір безпеки з Україною на саміті НАТО.

За інформацією ЗМІ, у Білому домі повідомили, що про гарантії безпеки для України буде оголошено сьогодні.

Також в Білому домі повідомили, що сьогодні в рамках Вільнюського саміту буде проведено низку двосторонніх зустрічей країн G7 з українською делегацією для обговорення гарантій безпеки.

Як ми писали, Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО у Вільнюсі та назвав три речі, за якими приїхав на саміт.

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