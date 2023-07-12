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Кабмін встановив граничний строк розгляду звернень про бронювання військовозобов’язаних

Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних передбачивши розгляд відповідних звернень протягом 10 днів.

У парламенті з’явився альтернативний законопроект про поліграф для суддів і перевірку Верховного Суду

Народний депутат від Слуги народу зареєстрував альтернативний проект про перевірку суддів на поліграфі та моніторинг Верховного Суду.

Україна повинна виконати умови для запрошення до НАТО: до чого тут суддівська доброчесність та боротьба з корупцією

Країни-члени НАТО будуть оцінювати виконання Україною умов, які хоча й безпосередньо не визначені у фінальному комюніке Саміту, однак будуть встановлені у Річній національній програмі, яка зазвичай містить вимоги щодо судової реформи і заходів боротьби з корупцією.

Суддя поскаржився на детективів НАБУ, які розгромили його кабінет, забрали телефон і особисті гроші

У Приморському райсуді Одеси вважають, що в НАБУ винайшли новий спосіб тиску на суддів.

Депутати хочуть виключити з Кримінального кодексу статтю про незаконне збагачення

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт, яким пропонується виключити з Кримінального кодексу статтю незаконне збагачення.

  1. У світі

Про гарантії безпеки для України буде оголошено сьогодні — Білий дім

11:11, 12 липня 2023
Країни G7 підготували довгострокові безпекові гарантії для України.
Про гарантії безпеки для України буде оголошено сьогодні — Білий дім
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Як ми розповідали, країни G7 підготували довгострокові безпекові гарантії для України. Очікується, що члени G7 ратифікують широкомасштабний договір безпеки з Україною на саміті НАТО.

За інформацією ЗМІ, у Білому домі повідомили, що про гарантії безпеки для України буде оголошено сьогодні.

Також в Білому домі повідомили, що сьогодні в рамках Вільнюського саміту буде проведено низку двосторонніх зустрічей країн G7 з українською делегацією для обговорення гарантій безпеки.

Як ми писали, Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО у Вільнюсі та назвав три речі, за якими приїхав на саміт.

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