О гарантиях безопасности для Украины будет объявлено сегодня — Белый дом

Страны G7 подготовили долгосрочные гарантии безопасности для Украины.

Как мы рассказывали, страны G7 подготовили долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Ожидается, что члены G7 ратифицируют широкомасштабный договор безопасности с Украиной на саммите НАТО.

По информации СМИ, в Белом доме сообщили, что о гарантиях безопасности для Украины будет объявлено сегодня.

Также в Белом доме сообщили, что сегодня в рамках Вильнюсского саммита будет проведен ряд двусторонних встреч стран G7 с украинской делегацией для обсуждения гарантий безопасности.

Как мы писали, Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе и назвал три вещи, за которыми приехал на саммит.

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