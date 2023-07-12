Уряд розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані

Кабмін удосконалив бронювання військовозобов’язаних.

Уряд удосконалив бронювання військовозобов’язаних.

Розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані. Зокрема, тепер можуть бути визнані критично важливими підприємства ветеринарної медицини та казенні підприємства пробірного контролю.

Також встановлено чіткі терміни розгляду звернень від підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими: 10 днів з моменту отримання заяви.

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