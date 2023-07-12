Компаніям легпрому дозволили закладати прибуток в контракти з Міноборони – Гетманцев

За його словами претензії до легкої промисловості зняті.

Кабінет Міністрів дозволив компаніям легкої промисловості закладати прибуток в контракти з Міноборони.

Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Вітаю рішення КМ щодо вирішення проблеми нарахування прибутку підприємствами легкої промисловості по держзамовленню.

Памʼятаєте, коли виробників намагалися притягнути до відповідальності за 5% прибутку, відображеного в акцентованому Міноборони кошторисі?

Будь-які безглузді претензії до легкої промисловості зняті. Справедливість відновлена.

Респект всім сторонам», - повідомив депутат.

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