Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін поширив порядок виплат разової грошової допомоги на іноземців, які служать у Нацгвардії: скільки вони отримають

Урядовці ухвалили постанову, якою поширили порядок виплат разової грошової допомоги на військовослужбовців-іноземців, які служать у Нацгвардії.

Кабмін встановив граничний строк розгляду звернень про бронювання військовозобов’язаних

Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних передбачивши розгляд відповідних звернень протягом 10 днів.

У парламенті з’явився альтернативний законопроект про поліграф для суддів і перевірку Верховного Суду

Народний депутат від Слуги народу зареєстрував альтернативний проект про перевірку суддів на поліграфі та моніторинг Верховного Суду.

Україна повинна виконати умови для запрошення до НАТО: до чого тут суддівська доброчесність та боротьба з корупцією

Країни-члени НАТО будуть оцінювати виконання Україною умов, які хоча й безпосередньо не визначені у фінальному комюніке Саміту, однак будуть встановлені у Річній національній програмі, яка зазвичай містить вимоги щодо судової реформи і заходів боротьби з корупцією.

Суддя поскаржився на детективів НАБУ, які розгромили його кабінет, забрали телефон і особисті гроші

У Приморському райсуді Одеси вважають, що в НАБУ винайшли новий спосіб тиску на суддів.

  1. В Україні

Україна розуміє, що не може бути членом НАТО, поки триває війна — головні заяви Зеленського і Столтенберга під час пресконференції

13:42, 12 липня 2023
Якщо G7 сьогодні підтвердить гарантії безпеки, якщо це станеться, то це буде конкретним успіхом, сказав Зеленський.
Україна розуміє, що не може бути членом НАТО, поки триває війна — головні заяви Зеленського і Столтенберга під час пресконференції
Фото: ОП
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Як ми писалиПрезидент Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг провели спільну пресконференцію на саміті у Вільнюсі.

Що сказав Президент під час брифінгу:

- Є великі домовленості щодо оборонних пакетів із союзниками;

- Якщо G7 сьогодні підтвердить гарантії безпеки, якщо це станеться, то це буде конкретним успіхом.

- Україна розуміє, що не може бути членом НАТО, поки йде війна. Ми з багатьма сьогодні зустрічалися, Україна буде членом НАТО, коли дійсно відповідні будуть умови. Я маю на увазі під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі.

- Що стосується запрошення. Я розумію, що це технічний сигнал. Але якщо ми подивимося на це як серйозний фактор мотивації українського суспільства, то для мене, як для президента, це був дуже важливий момент.

Головні заяви генсека НАТО Столтенберга:

- НАТО продовжуватиме підтримувати Україну, скільки буде потрібно;

- За минулий рік члени НАТО надали Україні підтримку в десятки мільярдів доларів, зараз ми погодили пакет із трьох частин, який наближає Україну до НАТО;

- Наша нова багаторічна програма допоможе Україні відійти від радянських стандартів до стандартів НАТО;

- Cоюзники ще раз підтвердили, що Україна стане членом Альянсу;

- Ми надамо Україні запрошення до НАТО, коли союзники погодяться, що умови буде виконано;

- Сьогодні ми зустрічаємося як рідні - чекаю того дня, коли ми зустрінемося як союзники

Нагадаємо, що Зеленський після зустрічі з канцлером Олафом Шольцом повідомив про домовленість про додаткові пускові установки «Петріот» та ракети для них від Німеччини.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області