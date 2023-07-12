Кабмін поширив порядок виплат разової грошової допомоги на іноземців, які служать у Нацгвардії: скільки вони отримають

Урядовці ухвалили постанову, якою поширили порядок виплат разової грошової допомоги на військовослужбовців-іноземців, які служать у Нацгвардії.

Кабінет міністрів поширив на іноземців порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців на іноземців та осіб без громадянства, які служать у Нацгвардії за контрактом, що передбачає отримання ними компенсації в разі отримання інвалідності та їхніми родинами, в разі загибелі бійців. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №697 від 11 липня.

Таким чином іноземець, який набув статус особи з інвалідністю в період проходження військової служби у Нацгвардії або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або в разі встановлення інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби отримає разову грошову допомогу у розмірі: 120-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, - у разі встановлення інвалідності I групи;

90-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, - у разі встановлення інвалідності II групи;

70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, - у разі встановлення інвалідності III групи;

Якщо ж інвалідність нацгвардійця - іноземця настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, то боєць отримає разову грошову допомогу у таких розмірах: 400-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, - у разі встановлення інвалідності I групи; 300-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, - у разі встановлення інвалідності II групи; 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, - у разі встановлення інвалідності III групи.

В разі загибелі військовослужбовця-іноземця, грошова допомога пропорційно сплачується батькам загиблого та утриманцям у таких розмірах: 750-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб в разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби; 500-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб в разі смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних із проходженням військової служби.

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Автор: Ярослав Конощук

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