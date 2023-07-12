Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін поширив порядок виплат разової грошової допомоги на іноземців, які служать у Нацгвардії: скільки вони отримають

Урядовці ухвалили постанову, якою поширили порядок виплат разової грошової допомоги на військовослужбовців-іноземців, які служать у Нацгвардії.

Кабмін встановив граничний строк розгляду звернень про бронювання військовозобов’язаних

Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних передбачивши розгляд відповідних звернень протягом 10 днів.

У парламенті з’явився альтернативний законопроект про поліграф для суддів і перевірку Верховного Суду

Народний депутат від Слуги народу зареєстрував альтернативний проект про перевірку суддів на поліграфі та моніторинг Верховного Суду.

Україна повинна виконати умови для запрошення до НАТО: до чого тут суддівська доброчесність та боротьба з корупцією

Країни-члени НАТО будуть оцінювати виконання Україною умов, які хоча й безпосередньо не визначені у фінальному комюніке Саміту, однак будуть встановлені у Річній національній програмі, яка зазвичай містить вимоги щодо судової реформи і заходів боротьби з корупцією.

Суддя поскаржився на детективів НАБУ, які розгромили його кабінет, забрали телефон і особисті гроші

У Приморському райсуді Одеси вважають, що в НАБУ винайшли новий спосіб тиску на суддів.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін поширив порядок виплат разової грошової допомоги на іноземців, які служать у Нацгвардії: скільки вони отримають

13:33, 12 липня 2023
Урядовці ухвалили постанову, якою поширили порядок виплат разової грошової допомоги на військовослужбовців-іноземців, які служать у Нацгвардії.
Кабмін поширив порядок виплат разової грошової допомоги на іноземців, які служать у Нацгвардії: скільки вони отримають
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кабінет міністрів поширив на іноземців  порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців на іноземців та осіб без громадянства, які служать у Нацгвардії за контрактом, що передбачає отримання ними компенсації в разі отримання інвалідності та їхніми родинами, в разі загибелі бійців. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №697 від 11 липня.

Таким чином іноземець, який набув статус особи з інвалідністю в період проходження військової служби у Нацгвардії або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або в разі встановлення інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби отримає разову  грошову допомогу у розмірі: 120-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, - у разі встановлення інвалідності I групи;

90-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, - у разі встановлення інвалідності II групи;

70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, - у разі встановлення інвалідності III групи;

Якщо ж інвалідність нацгвардійця - іноземця  настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, то боєць отримає разову грошову допомогу у таких розмірах: 400-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, - у разі встановлення інвалідності I групи; 300-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, - у разі встановлення інвалідності II групи; 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, - у разі встановлення інвалідності III групи.

В разі загибелі військовослужбовця-іноземця, грошова допомога пропорційно сплачується батькам загиблого та утриманцям у таких розмірах: 750-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб в разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби; 500-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб в разі смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних із проходженням військової служби.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає доплати для поранених та добровільну мобілізацію строковиків.

Автор: Ярослав Конощук 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області