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Рада запровадила доплати для строковиків та курсантів: є умови

Депутати схвалили законопроєкт, який передбачає, що строковики та курсанти будуть отримувати щомісячно, відповідно 6 тисяч та 2350 гривень на умовах та в порядку, визначеному урядом.

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Рада запровадила доплати для поранених військових та дала можливість строковикам йти на фронт

13:53, 28 червня 2023
Верховна Рада ухвалила закон який передбачає запровадження доплат для поранених військових у розмірі 100 тисяч гривень у порядку, визначеному урядом та заборону відправляти на фронт ненавчених мобілізованих.
Рада запровадила доплати для поранених військових та дала можливість строковикам йти на фронт
Фото: espreso.tv
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Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №9342 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану, передбачивши виплату пораненим військовослужбовцям, які тимчасово перебувають на лікуванні 100 тисяч гривень на місяць на умовах, які визначить уряд, та закріпити наявний механізм виплат додаткової винагороди для військовослужбовці і заборонити відправляти ненавчених мобілізованих на фронт. За відповідне рішення проголосували 311 народних депутатів

Нагадаємо, що народження цієї законодавчої ініціативи стало реакцією депутатського корпусу на ухвалення норми про повернення доплат у 30 тисяч гривень для військовослужбовці. Після заяв про те, що на це немає грошей у бюджеті парламентарі вирішили створити робочу групу, результатом діяльності якої стала зазначена законодавча ініціатива.

Згідно з ухваленим законом, військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис грн за виконання бойових спеціальних завдань.. Водночас доплата сплачується у розмірах та на умовах, які визначені Кабінетом міністрів. Фактично законодавці закріпили механізм виплат доплат військовим, який визначено урядовою постановою.

Також запроваджуються виплати полоненим/зниклим безвісти та пораненим військовим, що перебувають на лікуванні. Поранені військовослужбовці, які тимчасово перебувають на лікуванні, та полонені/зниклі безвісти додатково щомісячно  можуть розраховувати на 100 тисяч гривень. Водночас умови та порядок отримання зазначених коштів буде визначати Кабінет міністрів.

Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів передбачена протягом 2 місяців виплата зарплатні, виходячи з посади, а з 3-го місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 20,1 тис грн. Разом з тим умови та порядок виплати має затвердити Кабінет міністрів.

Після дискусій депутати вирішили відмовитися від доплат поліцейським та рятувальникам(попередньо планувалося встановити їх у сумі від 10 до 100 тисяч гривень).

Водночас передбачені доплати для іструкторів. У першій версії проєкту їм пропонувалося доплачувати 10 тисяч гривень. Після доопрацювання мінімальний розмір доплат пропонується встановити у 15 тисяч гривень, а максимальний у 30 тисяч гривень. Скільки отримають на руки інструктори фактично вирішуватиме Кабінет міністрів.

У свою чергу строковики, в разі підтримки проєкту отримуватимуть доплату у 6000 грн / міс, а курсанти – 2350 грн / міс.

Ініціатива також містить низку новел, які не стосуються грошового забезпечення. Передбачається заборонити відправляти мобілізованих на фронт без проходження курсу військової підготовки. При цьому мінімальний термін проходження базової військової підготовки - не менше одного місяця. Разом з тим, на практиці, якість навчання мобілізованих залежить від навчального центру та керівництва бригади.

Крім цього передбачені відпустки для курсантів(до 10 днів взимку+ до 20 днів влітку).

Також пропонується за бажанням військовослужбовцям строкової служби мобілізуватися за власним бажанням

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає збільшення тривалості відпустки для військових до 40 днів.

Автор Ярослав Конощук

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