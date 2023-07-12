Кабмин распространил порядок выплат разового пособия на иностранцев, служащих в Нацгвардии: сколько они получат

Министры приняли постановление, которым распространили порядок выплат разовой денежной помощи на военнослужащих-иностранцев, служащих в Нацгвардии.

Кабинет министров распространил на иностранцев порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих на иностранцев и лиц без гражданства, служащих в Нацгвардии по контракту, предусматривающему получение ими компенсации в случае получения инвалидности и их семьям, в случае гибели бойцов. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №697 от 11 июля.

Таким образом, иностранец, получивший статус лица с инвалидностью в период прохождения военной службы в Нацгвардии или вследствие заболевания, связанного с прохождением им военной службы, или в случае установления инвалидности не позднее чем через три месяца после увольнения с военной службы или по истечении трехмесячного срока, но вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения указанной службы, получит разовую денежную помощь в размере: 120-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность, - в случае установления инвалидности I группы;

90-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность - в случае установления инвалидности II группы;

70-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность - в случае установления инвалидности III группы;

Если же инвалидность нацгвардейца - иностранца наступила вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), полученного им при исполнении обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с исполнением им обязанностей военной службы, или установления инвалидности лицу после его увольнения с военной службы вследствие указанных причин, то боец получит разовую денежную помощь в следующих размерах: 400-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность, - в случае установления инвалидности I группы; 300-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность - в случае установления инвалидности II группы; 250-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность - в случае установления инвалидности III группы.

В случае гибели военнослужащего-иностранца, служившего в Нацгвардии, денежная помощь пропорционально оплачивается родителям погибшего и иждивенцам в следующих размерах: 750-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в случае гибели (смерти) военнослужащего при исполнении им обязанностей военной службы или вследствие заболевания, пов связанного с исполнением им обязанностей военной службы, или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, если смерть наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы; 500-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц в случае смерти военнослужащего, наступившей в период прохождения им военной службы или вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения им военной службы, или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения ее с военной службы, если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая, связанных с прохождением военной службы.

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Автор: Ярослав Конощук

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