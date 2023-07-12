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Кабмин установил предельный срок рассмотрения обращений о бронировании военнообязанных

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В парламенте появился альтернативный законопроект о полиграфе для судей и проверке Верховного Суда

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Украина должна выполнить условия для приглашения в НАТО: при чем здесь судейская добропорядочность и борьба с коррупцией

Страны-члены НАТО будут оценивать выполнение Украиной условий, которые хотя и непосредственно не определены в финальном коммюнике Саммита, однако они будут установлены в Годовой национальной программе, обычно содержащей требования по судебной реформе и мерам борьбы с коррупцией.

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Результаты саммита НАТО хорошие, но если бы было приглашение, то они были бы идеальными, — Зеленский

13:28, 12 июля 2023
При этом Президент поблагодарил за то, что Украине не требуется ПДЧ для вступления в НАТО.
Результаты саммита НАТО хорошие, но если бы было приглашение, то они были бы идеальными, — Зеленский
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Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна цінує визнання того, що не потребує Плану дій щодо членства в Альянсі, та назвав це гарними результатами нинішнього саміту у Вільнюсі. 

Про це він заявив під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції. 

"Ми обговорили наші очікування від саміту НАТО. Тут важливий результат, що Україна не потребує Плану дій щодо членства на цьому шляху. І я дякую за ці важливі кроки. Я знаю, скільки було різних розмов і домовленостей через це.  Результати саміту гарні, але якби було запрошення, вони були б ідеальні", - сказав Президент.

Зеленський додав, що Україні запропоновано гарантії безпеки на шляху до НАТО, але не замість членства в Альянсі.  

Президент також відзначив, що є "дуже позитивні новини щодо нових пакетів оборонної підтримки" від партнерів.

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