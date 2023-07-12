Результаты саммита НАТО хорошие, но если бы было приглашение, то они были бы идеальными, — Зеленский

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна цінує визнання того, що не потребує Плану дій щодо членства в Альянсі, та назвав це гарними результатами нинішнього саміту у Вільнюсі.

Про це він заявив під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції.

"Ми обговорили наші очікування від саміту НАТО. Тут важливий результат, що Україна не потребує Плану дій щодо членства на цьому шляху. І я дякую за ці важливі кроки. Я знаю, скільки було різних розмов і домовленостей через це. Результати саміту гарні, але якби було запрошення, вони були б ідеальні", - сказав Президент.

Зеленський додав, що Україні запропоновано гарантії безпеки на шляху до НАТО, але не замість членства в Альянсі.

Президент також відзначив, що є "дуже позитивні новини щодо нових пакетів оборонної підтримки" від партнерів.

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