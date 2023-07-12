Президент Зеленський і генсек НАТО Столтенберг проводять спільну пресконференцію, трансляція

Пресконференція розпочалася після двосторонньої зустрічі на саміті.

12 липня Президент Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг проводять спільну пресконференцію на саміті у Вільнюсі після двосторонньої зустрічі.

Раніше вони проводили переговори.

"Розпочав зустріч с генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сьогодні перша зустріч у форматі Рада Україна-НАТО. Ми разом зробимо все, щоб все пройшло ефективно", - повідомлялося у Телеграм-каналі Президента.

Нагадаємо, що Зеленський після зустрічі з канцлером Олафом Шольцом повідомив про домовленість про додаткові пускові установки «Петріот» та ракети для них від Німеччини.

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