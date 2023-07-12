Помер Мілан Кундера, автор культового роману «Нестерпна легкість буття»

Кундера помер у вівторок, 11 липня, у своїй паризькій квартирі.

Джерело фото: Profimedia.cz

У віці 94 років помер всесвітньо відомий чеський письменник Мілан Кундера, автор роману «Нестерпна легкість буття». Про це повідомило видання «Lidovky».

Кундера помер у вівторок, 11 липня, у своїй паризькій квартирі.

Письменник народився в Брно 1 квітня 1929 року в сім'ї ректора Академії сценічних мистецтв імені Яначека.

Як розповідають у виданні, музика супроводжувала Кундеру з дитинства і постійно впливала на його літературну творчість.

«Нестерпну легкість буття» Мілан Кундера написав у 1982 році і вперше опубліковав у 1984 у Франції. Дія відбувається в 1968 році у Празі.

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